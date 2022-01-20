Kar ile pekmezi karıştırıp "Karsambaç" tatlısı yaptılar!
Kahramanmaraş’ta uzun bir zaman sonra yağan karın keyfi kardan yapılan karsambaç tatlısıyla çıkarıldı.
KAHRAMANMARAŞ 20.01.2022, 17:26 20.01.2022, 19:00
Kahramanmaraş’ta son 20 yılın en yüksek kar yağışı yaşanırken, kar yağışını fırsata çevirenlerde oldu. Bunlardan biride Mürüvvet Alparslan Nazlı, evinin bahçesinde güneşli havada karsambaç tatlısı yaparak eşsiz lezzeti ortaya çıkardı.
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