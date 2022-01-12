Kar Şiddetini Artırdı Büyükşehir Nöbette

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 2 gündür etkisini artıran yağışlara karşı teyakkuza geçti. Toplamda 210 araç ve 250 personel ile ulaşım aksamalarına karşı gece gündüz gerçekleştirilen yoğun mesailerle ulaşımda aksamalara geçit verilmiyor. Deniz seviyesinden yaklaşık bin metre yüksekte olan Andırın, Onikişubat, Çağlayancerit ve Göksun ilçeleriyle beraber 11 ilçenin tamamında gerçekleştirilen çalışmalarla şiddetli kar yağışına karşı yollar açık tutuluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün anlık olarak sağladığı veriler ışığında çalışma gerçekleştiren ekipler, yağışların sürdüğü son 48 saat içinde kapanmaya yüz tutan 95 grup yolu ve ana arterde trafik akışını yeniden sağladı. Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, şehir genelinde Büyükşehir Belediyesi sorumluluk sahası içinde kapalı yol bulunmadığı ifade edildi.

Her Türlü Afette Akom Hizmetinizde

Afet Koordinasyon Merkezi de yağışlar sonucu yaşanan afet olaylarında vatandaşlara hizmet veriyor. Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımız, ALO 153 hattı üzerinden deprem, sel baskını, kış şartları ile mücadele, heyelan, fırtına ve benzeri gibi her türlü afet durumunda bizlere ulaşabilirler. ALO 153 aramasının ardından sesli yönlendirmeyle 1 tuşlanarak AKOM’a direkt ulaşılabilecek. Birimimiz tüm personeliyle 7 gün 24 saat vatandaşlarımızın hizmetindedir” bilgisi aktarıldı.