Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakaları bugün başladı!

Avrupa Voleybol Konfederasyonu tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapıyor.

Kahrmamanmaraş Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliği yaptığı Kar Voleybolu Avrupa Turu müsabakaları Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün başladı.

Organizasyonda 16 ülkeden toplam 27 takımın mücadele edecek.

Aksu Haber ekibi olarak müsabakalar için Kahramanmaraş’a gelen sporcular ve antrenörlerle özel röportaj gerçekleştirdik.