Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk ayağına Kahramanmaraş ev sahipliği yapıyor

Yedikuyular Kayak Merkezi'nde bugün başlayan organizasyonda 16 ülkeden toplam 27 takımın mücadele edecek

Turnuvanın ilk etabında Aksu TV ekranlarında yayınlanan kurtuluş Şükür’ün sunduğu güne başlarken programında 4,5g canlı bağlantısıyla çok özel röportajlar gerçekleştirildi

Yayında; CEV teknik delegesi marina shcerbakova, TVF plaj ve kar voleybolu yönetmeni oğuz değirmenci, büyükşehir belediyesi gençlik ve spor şube müdürü Mustafa orak, Kahramanmaraş vali yardımcısı rıza Gençoğlu, gençlik ve spor il müdürü cemil boz, kar voleybolu ve Kahramanmaraş yerel etap sorumlusu Mustafa atcı, Kahramanmaraş böyle bir spor dalında ilk defa ulusal bir organizasyona ev sahipliği yaptığına değinerek, gelen sporcuların ve misafirlerin çok hoşuna gittiği söylediler.