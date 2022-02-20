Kar Voleybolu Avrupa Turu sona erdi!

Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde oluşturulan voleybol sahalarında düzenlenen turnuva da Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Macaristan, Ukrayna ve Çekya'dan 19 erkek, 8 kadın takım mücadele etti.

Erkeklerde ve kadınlarda altın madalyayı Rusya kazanırken Kadın Milli takımımız ise 3.olarak kürsü deki yerini aldı.

Şampiyonluk kutlamaları ise Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ana sponsoru olan Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü markası Mado’nun şampiyonluk pastası ve dondurma şovlarıyla yaşandı.