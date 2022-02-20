Kar Voleybolu Avrupa Turu sona erdi!
Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) tarafından düzenlenen Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kahramanmaraş'ta oynanan final karşılaşmalarıyla sona erdi.
KAHRAMANMARAŞ 20.02.2022, 16:41 20.02.2022, 19:25
Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde Yedikuyular Kayak Merkezi'nde oluşturulan voleybol sahalarında düzenlenen turnuva da Türkiye'nin yanı sıra Belçika, Kanada, Fransa, İtalya, Litvanya, Ermenistan, Polonya, Romanya, Rusya, İsviçre, Macaristan, Ukrayna ve Çekya'dan 19 erkek, 8 kadın takım mücadele etti.
Erkeklerde ve kadınlarda altın madalyayı Rusya kazanırken Kadın Milli takımımız ise 3.olarak kürsü deki yerini aldı.
Şampiyonluk kutlamaları ise Kar Voleybolu Avrupa Turu’nun ana sponsoru olan Kahramanmaraş’ın dünyaca ünlü markası Mado’nun şampiyonluk pastası ve dondurma şovlarıyla yaşandı.
Namaz Vakti 20 Şubat 2022
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|52
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|43
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|24
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|23
|41
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|24
|40
|7. Samsunspor
|24
|39
|8. Boluspor
|23
|34
|9. Adanaspor
|24
|33
|10. Tuzlaspor
|23
|31
|11. Keçiörengücü
|24
|31
|12. Manisa Futbol Kulübü
|24
|30
|13. Gençlerbirliği
|25
|30
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|24
|28
|15. Menemen Belediyespor
|24
|28
|16. Bursaspor
|24
|24
|17. Denizlispor
|25
|24
|18. Altınordu
|24
|22
|19. Balıkesirspor
|24
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|26
|63
|2. Liverpool
|25
|57
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|25
|50
|4. M. United
|26
|46
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|26
|42
|6. Arsenal
|23
|42
|7. Tottenham
|23
|39
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|24
|38
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|25
|33
|10. Southampton
|25
|32
|11. Leicester City
|23
|28
|12. Aston Villa
|24
|27
|13. Crystal Palace
|25
|26
|14. Brentford
|26
|24
|15. Leeds United
|24
|23
|16. Everton
|23
|22
|17. Newcastle
|24
|22
|18. Watford
|24
|18
|19. Burnley
|22
|17
|20. Norwich City
|25
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|25
|57
|2. Sevilla
|25
|51
|3. Real Betis
|24
|43
|4. Barcelona
|24
|42
|5. Atletico Madrid
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|39
|7. Real Sociedad
|23
|38
|8. Athletic Bilbao
|24
|34
|9. Osasuna
|25
|32
|10. Celta Vigo
|24
|31
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|24
|31
|12. Valencia
|25
|30
|13. Elche
|25
|29
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|25
|29
|15. Getafe
|25
|26
|16. Mallorca
|23
|26
|17. Granada
|25
|24
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|25
|20
|19. Deportivo Alaves
|25
|20
|20. Levante
|24
|14