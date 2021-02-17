Kar yağışı Elbistan’da da etkili oldu

Elbistan’da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı doğayı beyaza bürüdü.



Büyükşehir ve ilçe Belediyesi ekipleri yoların ulaşıma kapanmaması için seferber oldu.



Ana arterlerde iş makineleri ile yapılan çalışmaların ardından kar küreme ekipleri kaldırımlarda biriken karı küreyip vatandaşların güvenli bir şekilde yürümesine imkan sağladı.



Ara sokaklarda da belediye ekiplerince küreme yapılarak bütün yollar ulaşıma açıldı.



Öte yandan yağan karla birlikte doğada görülmeye değer görüntüler oluştu. Pınarbaşı mesire alanında aç kalan güvercinler piknik alanlarında yem arayışına girdi.