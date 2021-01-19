Kar yağışı en çok onları mutlu etti! Çocuklar karın tadını çıkardı
Kahramanmaraş genelinde başlayan kar yağışı giderek şiddetini arttırırken bu durum en çok çocuklara yaradı. Kısıtlamalara rağmen sokağa çıkan çocuklar kar yağışının tadını çıkardı.
KAHRAMANMARAŞ 19.01.2021, 18:51
Kahramanmaraş genelinde etkili olan kar yağışının tadını, kısıtlamaya rağmen sokakta olan çocuklar çıkardı.
Beklenen kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini sürdürmesinin ardından akşam saatlerinde de iç kesimlerde etkili oldu.
Özellikle gece yarısından itibaren yoğunlaşan kar yağışıyla birlikte dondurma kenti beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu
Kısıtlama olmasına rağmen kartopu oynamak için sokağa ve parklara çıkan çocuklar, oyunlar oynayarak karın tadını çıkardı
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