Kar yağışının neden olduğu hasarlı arızalara AKEDAŞ'tan hızlı müdahale!

Kahramanmaraş ve Adıyaman’da başlayan ve kırsal bölgelerde etkisini daha da artıran kar yağışının neden olduğu hasarlı arızalar nedeniyle elektrik kesintilerine hızlıca müdahale edildiği bildirildi.

Akedaş Elektrik Dağıtım A.Ş.’den yapılan yazılı açıklamada, tüketicilerine enerji vermek için yoğun çaba sarf ettiklerini, tüm ekip olarak geceden beri şirket binasında arıza ekipleriyle koordinasyon kurarak arızaları gidermeye çalıştıkları belirtildi.

Tüm ekiplerinin Kahramanmaraş ve Adıyaman’da arıza olan bölgelerde çalışmalarını aralıksız sürdürüldüğünün ifade edildiği açıklama şöyle; Kahramanmaraş ve Adıyaman illerimizde başlayan ani kar yağışı ve hatlarda oluşan buzlanma nedeniyle iletken kopması direk yıkılması gibi kalıcı hasarlı arızalar oluşmuştur. Bu hasarlar elektrik kesintilerine sebep olmuştur. Binamızda bir kriz masası oluşturarak sahada görev alan 72 ayrı arıza ekibimizi koordine ediyoruz. Şu an birçok yerleşim yerimize enerjiyi tekrar veriyoruz. Elektrik kesintisi olan bölgelerimize de en kısa sürede enerji verilecektir.