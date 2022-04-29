Kara: Güzel bir bayram geçirmeniz dileğiyle

Müdürler Eğitim Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Kara, Ramazan Bayramı’nın hoşgörü ve sevgi içerisinde geçmesini temenni etti. Başkan Kara, bayramların küskünlüklerin ve dargınlıkların son bulduğu, sevgi muhabbetin arttığı günler olduğunu söyledi. Bu sebeple hoş görülü bir şekilde bayramları en güzel şekilde geçirme temennisinde bulunan başkan Kara, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Mübarek Ramazan aynı tamamlıyoruz ve bayrama kavuşuyoruz. Öncelikle yüce Rabbimin bizleri yeniden Ramazan ayına kavuşturmasını diliyorum. Ramazan ayının ardından gelen bayram ise Rabbimin bizlere en güzel armağanıdır. Bu güzel günde küskünlükler son bulur, sevgi ve muhabbet hakim olur. Bu sebeple bizler de dargınlıklarımıza son verelim ve sevgi ve muhabbeti kendimizde hakim kılalım. Ben bu vesileyle tüm ailemizin, dernek üyelerimizin, şehrimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramını tebrik ediyorum.