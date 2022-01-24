Kara saplanan ambulans ve minibüsü jandarma kurtardı

Bölgede etkili olan yoğun kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor. Afşin ilçesine bağlı kırsal Berçenek Mahallesi’nde 34 LU 4488 plakalı minibüs ile yola çıkan 2 kişi, kara saplandı. Kendi imkanları ile 2 saatlik uğraşın ardından araçlarını çıkaramayan vatandaşlar, jandarma ekiplerini arayarak mahsur kaldıklarını bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, küreklerle karı temizleyerek aracı kurtardı. Yine ilçeye bağlı Çomudüz Mahallesi’nde bir hastalanan vatandaşı hastan götürmek üzere yola çıkan ambulans, kara saplandı. Ambulansın kara saplandığını gören vatandaşlar, hastayı traktörle taşıyarak ana yola çıkardı. Traktörle getirilen hasta, jandarma ekiplerinin sırtında ambulansa taşındı. Jandarma ekipleri, ambulansı saplandığı yerden kurtarmak için zamanla yarıştı. Trafik timlerinin desteği ile 3 sağlık personeli ve 1 de hastanın bulunduğu ambulans kurtarılarak hastaneye doğru yola çıktı.