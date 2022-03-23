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Karabekiroğlu’ndan tokat gibi cevap! Gerçekte yapamadıklarını sanalda yapmaya çalışıyorlar

Sanal olarak Kahramanmaraş kalesinde bulunan bir iş yeri alan ve kimliği gizli olan bir kullanıcı, buraya Fransız bayrağı dikti. Dünyadaki tüm kullanıcıların da buraya erişebilmesi için canlı izleme seçeneği koyan kişiye KSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu tepki gösterdi.

KAHRAMANMARAŞ 23.03.2022, 15:50 23.03.2022, 18:50

Kahramanmaraş’ta, arttırılmış gerçeklik (metaverse) kullanıcısı bir kişi, Kahramanmaraş kalesinde sanalda satın aldığı iş yerine Fransız bayrağı koydu. KSÜ Tarih Kısmı Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu duruma reaksiyon göstererek: “The economist’den anlayacağımız üzere bu global maksatlar de Rusya ve Türkiye ön planda ve önüne konulmuş bir maksat üzere görünüyor” dedi

Pandemi sonrası dünyanın yeni ilgi alanı olan arttırılmış gerçeklik (metaverse) de farklı bir olay yaşandı. Sanal olarak Kahramanmaraş kalesinde bulanan bir iş yeri alan ve kimliği kapalı bulanan bir kullanıcı, buraya Fransız bayrağı dikti. Dünyadaki tüm kullanıcıların da buraya erişebilmesi için canlı izleme seçeneği koyan şahsa KSÜ Tarih Kısmı Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu reaksiyon gösterdi.

İHA’ya açıklamalarda bulanan Karabekiroğlu, gerçekte yapamadıklarını sanalda yapmaya çalışıyorlar diyerek: “Kaleye Fransız bayrağı koyanlar, Fransız olabilir yahut onlara kendini yakın gören birileri olabilir. Bu da bize şunu tabir eder; 100 sene önce aldıkları ders onlara yetmemiş. İçlerinde bir ukde kalmış. O vakit başaramadıkları şeyi bugün en azından sanal alemde başarmak ismine bu türlü bir kendi kendilerini tatmin edecek bir yola girmişler. Ancak bu yolların çıkmaz yol olduğunu anlamıyor ve bilmiyorlar. Neden? Türk milletine hala tanımıyorlar. Gerçek alemde ve fiziki alemde yapamadıkları kahramanlığı sanal alemde bu biçimiyle yaparak dediğim üzere kendilerini aldatma yoluna gidiyorlar” dedi.

“Bizim sağlam kültürümüz var”

“Fakat bu cins olaylar bizim milletimizi bilemekten diğer, kendi bedellerine daha sıkı sahip olmaktan öbür hiçbir işe yaramaz” diyen Karabekiroğlu şöyle devam etti;

“Şimdi bu adamlar bizim erişemeyeceğimiz bir alandan bize vurdular. Yani Metaverse bizim şu anda tam manası ile elimizin kolumuzun uzanamayacağı bir alan. Getirip o Fransız bayrağını koyarak bizim müdahale talihimizi elimizden almış üzere görünüyorlar. Ancak dediğim üzere lakin hayal aleminde yaşarlar. onların sahip olduğu dünyada Metaverse bir şey söz edebilir. Lakin Müslüman Türklerin dünyasında bunun karşılığı yok. Yani bu adamlar bizim içimizden lakin kendi dünyalarını yakın insanlara tesir eder. Yok değilse bizim ayağımızın yere basan bir medeniyetimiz kültürümüz var. İnsani kıymetlerimiz var. O denli hayal aleminde gezecek vaktimiz de aslında yok. En tehlikeli şeyler şu olacak; yani teknoloji yahut her şey, bir bıçak katilin elinde cinayet işliyor. Hekimin elinde şifa veriyor. Bunlar da bu türlü. Artık biz bu alanlardaki gerçekliği göz arkası edemeyiz. edemeyeceğimize nazaran, buna uygun önlemleri de almak zorundayız. Oradan gelecek tehlikelere rağmen kuşağımızı koruyacağız. lakin orada da bir varlık göstermemiz gerekiyorsa göstereceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız da birebir artırılmış gerçeklik üzerine toplantı yaptı. bu gerçeklere değinde orada. Bizim de yapmamız gereken bilhassa ve bilhassa bunu yapanların art planındaki niyet. ve biz o niyeti de çok yeterli görmüyoruz. Yani insanları bir kuyunun içine hapsedip tabir yerindeyse kendileri dışarıda istedikleri üzere at oynatmak istiyorlar”

“Bize sanalı dayatanlar gerçek dünyada arsa topluyor”

Sanal gerçekliği yapanların asıl gayelerinin arsa toplamak olduğunu ve bununla besin piyasasını ele geçirmek olduğuna değinen Karabekiroğlu, “Florida’da ve dünyanın değişik yerlerinde milyonlarca dönüm arazi zati satın alıyorlar. Yani bizi sanal aleme yönlendirirken kendileri gerçek alemde arazi topluyorlar. Niçin? Zira geleceğin en değerli silahının besin olacağını biliyorlar . Buna uygun yatırımla yapıyorlar ve silah teknolojileri üzerine artık yapay zekayı da kullanarak kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Onlar o alemde yani hayatın gerçek boyutlarını dalmışken, bizi de istiyorlar ki, hayal alemine dalalım ayakta uyuyalım. Onların yaptığı işler ile bir haber kalalım. Ne vakit uyanalım? bütün bu sinema bittiğinde yani; toprak var, besin silah her şey onların elinde, hayali bizim elimizde kalsın. Burada insanları sürüler halinde gütsünler; hedefleri var. İşte bu tehlikeleri bilerek hareket edersek, aşikâr bir denetimi sağlamak zorundayız” tabirlerini kullandı.

“Hedef Türkiye ve Rusya”

Karabekiroğlu en son olarak şunları değindi:

“Bakın Rusya yasakladı Metaverse’yi. Hatta terörist ilan etti. Neden? oradan gelen tehlikeyi görüyorlar. Kendi ülkeleri ismine oradan ne üzere müdahale eder yapılacağını görüyorlar, o denli zannediyorum ki bunun ardındaki büyük global aklın maksat tahtasında bir de Türkiye var. Bunda bir şuradan biliyoruz. Onların yayınladı şeyler var the economist üzere mecmuaları var. o mecmualarda çoklukla bu türlü tehlikeli başkanları tanım ederken yahut tasvir ederken iki kişiyi çok koyuyorlar. Birisi Putin, bir tanesi de Tayyip Erdoğan. Yani bunlardan ne anlaşılıyor; bu global gayeler de Rusya ve Türkiye ön planda ve önüne konulmuş bir amaç üzere görünüyor. Haliyle de bu amaca bu adamlar her kanaldan saldıracaklar. Bilhassa de şu an sanal alemden Gelen bir taarruz var. Buna karşı da biz işte diyorum ve devlet olarak toplum olarak yahut aydınlar olarak elimizden gelen devayı önlemi almak zorundayız”

#Türk Bayrağı #kale #Kahramanmaraş Kalesi #Fransız bayrağı #metaverse #KSÜ Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Şevki Karabekiroğlu #aksu tv haber #ASKU HABER #Kahramanmaraş
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