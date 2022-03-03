Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi’nde “beş ünlü yazar” kitabı analiz edildi
Karacaoğlan il halk Kütüphanesi’nde Kitap Analiz günlerinin 38.’si düzenlendi.
KAHRAMANMARAŞ 03.03.2022, 16:56 03.03.2022, 17:50
Moderatörlüğünü Eğitimci Yazar Salman Kapanoğlu’nun yaptığı etkinlikte, yazar Abdulhakim Eren’in kaleme aldığı beş ünlü yazar kitabı analiz edildi.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Salman Kapanoğlu, edebiyatın ve şiirin başkentinde böyle bir faaliyetin yürütüldüğü için çok memnun olduğunu ifade etti.
Yazar Abdulhakim Eren’de, kitabının analiz edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Namaz Vakti 03 Mart 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|27
|66
|2. Konyaspor
|27
|49
|3. Başakşehir
|27
|46
|4. Fenerbahçe
|27
|46
|5. Adana Demirspor
|27
|45
|6. Beşiktaş
|27
|44
|7. Alanyaspor
|27
|43
|8. Hatayspor
|27
|42
|9. Karagümrük
|27
|39
|10. Kayserispor
|27
|38
|11. Gaziantep FK
|27
|36
|12. Galatasaray
|27
|35
|13. Sivasspor
|27
|34
|14. Antalyaspor
|27
|32
|15. Kasımpaşa
|27
|29
|16. Giresunspor
|27
|29
|17. Göztepe
|27
|27
|18. Altay
|27
|25
|19. Rizespor
|27
|23
|20. Ö.K Yeni Malatya
|27
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|26
|55
|2. Ümraniye
|26
|52
|3. Bandırmaspor
|26
|46
|4. Erzurumspor
|26
|44
|5. İstanbulspor
|25
|43
|6. Eyüpspor
|25
|42
|7. Samsunspor
|25
|39
|8. Manisa Futbol Kulübü
|26
|36
|9. Adanaspor
|26
|34
|10. Boluspor
|25
|34
|11. Tuzlaspor
|25
|34
|12. Keçiörengücü
|25
|34
|13. Gençlerbirliği
|26
|33
|14. Kocaelispor
|25
|29
|15. Menemen Belediyespor
|26
|29
|16. Denizlispor
|26
|27
|17. Altınordu
|26
|25
|18. Bursaspor
|24
|24
|19. Balıkesirspor
|25
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|27
|66
|2. Liverpool
|26
|60
|3. Chelsea
|25
|50
|4. M. United
|27
|47
|5. West Ham United
|27
|45
|6. Arsenal
|24
|45
|7. Tottenham
|25
|42
|8. Wolverhampton Wanderers
|26
|40
|9. Southampton
|26
|35
|10. Brighton
|26
|33
|11. Crystal Palace
|27
|30
|12. Leicester City
|24
|30
|13. Aston Villa
|25
|30
|14. Newcastle
|25
|25
|15. Brentford
|27
|24
|16. Leeds United
|26
|23
|17. Everton
|24
|22
|18. Burnley
|25
|21
|19. Watford
|26
|19
|20. Norwich City
|26
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|26
|60
|2. Sevilla
|26
|54
|3. Real Betis
|26
|46
|4. Barcelona
|25
|45
|5. Atletico Madrid
|26
|45
|6. Real Sociedad
|26
|44
|7. Villarreal
|26
|42
|8. Athletic Bilbao
|26
|37
|9. Valencia
|26
|33
|10. Osasuna
|26
|33
|11. Celta Vigo
|26
|32
|12. Rayo Vallecano
|25
|31
|13. Elche
|26
|29
|14. Espanyol
|26
|29
|15. Getafe
|26
|27
|16. Mallorca
|26
|26
|17. Granada
|26
|25
|18. Cadiz
|26
|21
|19. Deportivo Alaves
|26
|21
|20. Levante
|26
|18