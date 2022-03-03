Karacaoğlan İl Halk Kütüphanesi’nde “beş ünlü yazar” kitabı analiz edildi

Moderatörlüğünü Eğitimci Yazar Salman Kapanoğlu’nun yaptığı etkinlikte, yazar Abdulhakim Eren’in kaleme aldığı beş ünlü yazar kitabı analiz edildi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e açıklamalarda bulunan Eğitimci Yazar Salman Kapanoğlu, edebiyatın ve şiirin başkentinde böyle bir faaliyetin yürütüldüğü için çok memnun olduğunu ifade etti.

Yazar Abdulhakim Eren’de, kitabının analiz edildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.