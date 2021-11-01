Karacaoğlan Kültür Sanat sezonu Kasım takvimi açıklandı…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım etkinlikleri başlıyor. Geçtiğimiz ay iki uluslararası etkinlikle Türkiye’nin kültür hayatının nabzını tutan Büyükşehir Belediyesi, dev bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. Konserden, söyleşiye, tiyatrodan, atölye buluşmalarına kadar birbirinden renkli etkinlikler Kasım ayı boyunca sanatseverlerle buluşacak. 6 – 29 Kasım tarihleri arasında 13 farklı etkinlikle gerçekleştirilecek “Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu Kasım Etkinlikleri”; Taksim Trio, Beşir Ayvazoğlu, Prof. Dr. Uğur Batı, M. Fatih Çıtlak, Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal, Prof. Dr. Erol Göka, Yusuf Kaplan, Cengiz Küçükayvaz gibi birçok usta ismi konuk edecek.

İlk Etkinlik 6 Kasım Cumartesi

Kasım ayı boyunca ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşturacak etkinlikler Taksim Trio konseriyle başlayacak. 6 Kasım Cumartesi günü saat 19.00’da Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlikte, ünlü müzisyenler Hüsnü Şenlendirici, Aytaç Doğan ve İsmail Tunçbilek'ten oluşan Taksim Trio grubu performanslarını sergileyecek. 28 Kasım Pazar gününe kadar devam edecek etkinlik takvimi ise şöyle;

6 Kasım Cumartesi / 19.00 – Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi - Taksim Trio Konseri

11 Kasım Perşembe / 19.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Bizden Ezgiler (Yerel Konser)

12 Kasım Cuma / 19.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Beşir Ayvazoğlu İle Söyleşi

14 Kasım Pazar / 13.00 / 15.00 (2 Seans) - Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Arda İle Ceren Çocuk Tiyatrosu

16 Kasım Salı / 19.00 – Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi – Cengiz Küçükayvaz Tiyatrosu (Yalan Dolan – Yetişkin Oyunu)

20 Kasım Cumartesi / 17.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Prof. Dr. Uğur Batı İle Buluşma Noktası (Siz Hiç İlham Perisi Gördünüz Mü?)

21 Kasım Pazar / 13.00 / 15.00 (2 Seans) – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Bremen Mızıkacıları (Maskotlu Müzikal Çocuk Oyunu)

25 Kasım Perşembe / 19.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Sahne Maraş Tiyatro Okulu (Aşk İle Yoldaş – Yetişkin Oyunu)

26 Kasım Cuma / 18.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – M. Fatih Çıtlak İle İrfan Okulu (İnsan ve İrfan Dersleri)

27 Kasım Cumartesi / 12.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal İle Aile Atölyesi (Korkma! İyi Bir Annesin)

28 Kasım Pazar / 16.00 – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Prof. Dr. Erol Göka ile Yalnız Ardıç Konuşmaları (İnsanda Teselli Var Mı İnsana?)

28 Kasım Pazar / 13.00 / 15.00 (2 Seans) – Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi – Ormanlar Kralı Aslan (Çocuk Tiyatrosu)

29 Kasım Pazartesi / 19.00 – Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi – Yusuf Kaplan İle Sözün İmkânı (Medeniyet Fikrinin Neresindeyiz?)