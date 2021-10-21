Karacaoğlan memleketi Kahramanmaraş’ta anlatıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’nin üçüncü gününde de sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor. Kültür Park Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen iki ayrı panelde birbirinden özel konuklar Türk Edebiyatına iz bırakan “Karacaoğlan” konuşuldu. Edebiyat tarihindeki en önemli halk ozanlarından olan Karacaoğlan, memleketi Kahramanmaraş’ta farklı perspektiflerden ele alındı. Düzenlenen “Karacaoğlan Ne Söyledi?” adlı ilk panelde moderatörlüğü Duran Boz üstlenirken, konuşmacı Mehmet Narlı, Mehmet Işık ve Doç. Dr. Selim Somuncu şiirlerden örneklerle, eserlerin anlam derinliği üzerine konuştu. “Karacaoğlan’dan Bugüne Maraş’ta Aşıklık Geleneği” adlı panelde ise Yasin Mortaş moderatörlüğünde, Ramazan Avcı, İnci Okumuş, Yılmaz Irmak ve Tayyib Atmaca, geleneksel halk şiirinin oluşumunda başat rol oynayan aşıklık geleneğinin tarihi serüvenini anlattı.