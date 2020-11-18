'Karacaoğlan’da Coğrafya' Özel Oturumu yapıldı!
Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta, 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri kapsamında “Karacaoğlan’da Coğrafya” Özel Oturumu yapıldı.
KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 17:45
Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta, 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri kapsamında “Karacaoğlan’da Coğrafya” Özel Oturumu yapıldı.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehre Büyük Katma Değer Sağlayacak Ve Sürdürülebilir Proje’ kapsamında düzenlenen özel oturumlar devam ediyor.
Eğitimci-Yazar Selim Somuncu moderatörlüğünde, Yazar Mehmet Narlı, Mustafa Aydoğan Ve Ali Ayçil’in katılımlarıyla “Karacaoğlan’da Coğrafya” özel oturumu Gerçekleşti.
Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyulan etkinlikte Karacaoğlan üzerinde konuşularak onun nerelerde bulunmuş olacağı eserleri üzerinden tartışıldı.
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