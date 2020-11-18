'Karacaoğlan’da Coğrafya' Özel Oturumu yapıldı!

Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta, 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri kapsamında “Karacaoğlan’da Coğrafya” Özel Oturumu yapıldı.

KAHRAMANMARAŞ 18.11.2020, 17:45
'Karacaoğlan’da Coğrafya' Özel Oturumu yapıldı!

Şiir Ve Edebiyatın Başkenti Kahramanmaraş’ta, 1. Uluslararası Kahramanmaraş Şiir Ve Edebiyat Günleri kapsamında “Karacaoğlan’da Coğrafya” Özel Oturumu yapıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Şehre Büyük Katma Değer Sağlayacak Ve Sürdürülebilir Proje’ kapsamında düzenlenen özel oturumlar devam ediyor.

Eğitimci-Yazar Selim Somuncu moderatörlüğünde, Yazar Mehmet Narlı, Mustafa Aydoğan Ve Ali Ayçil’in katılımlarıyla “Karacaoğlan’da Coğrafya” özel oturumu Gerçekleşti.

Koronavirüs tedbirlerine harfiyen uyulan etkinlikte Karacaoğlan üzerinde konuşularak onun nerelerde bulunmuş olacağı eserleri üzerinden tartışıldı.

#Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi #Kahramanmaraş
Yorumlar (0)
13°
açık
Namaz Vakti 18 Kasım 2020
İmsak 05:44
Güneş 07:08
Öğle 12:22
İkindi 15:04
Akşam 17:27
Yatsı 18:45
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 7 17
2. Fenerbahçe 8 17
3. Galatasaray 8 16
4. Başakşehir 8 13
5. Karagümrük 8 12
6. Kasımpaşa 8 12
7. Rizespor 7 11
8. Gaziantep FK 8 11
9. Malatyaspor 8 11
10. Hatayspor 6 11
11. Beşiktaş 7 10
12. Konyaspor 7 9
13. Antalyaspor 8 9
14. Göztepe 7 8
15. Sivasspor 7 8
16. Erzurumspor 7 8
17. Trabzonspor 8 6
18. Kayserispor 7 6
19. Gençlerbirliği 7 5
20. Denizlispor 7 5
21. Ankaragücü 6 2
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 8 18
2. İstanbulspor 8 17
3. Samsunspor 9 16
4. Adana Demirspor 8 15
5. Ankara Keçiörengücü 9 15
6. Altınordu 8 14
7. Giresunspor 8 14
8. Akhisar Bld.Spor 9 13
9. Balıkesirspor 9 13
10. Adanaspor 8 12
11. Bursaspor 9 11
12. Altay 7 10
13. Ümraniye 9 9
14. Menemen Belediyespor 7 6
15. Bandırmaspor 8 5
16. Ankaraspor 8 5
17. Boluspor 9 4
18. Eskişehirspor 9 1
Takımlar O P
1. Leicester City 8 18
2. Tottenham 8 17
3. Liverpool 8 17
4. Southampton 8 16
5. Chelsea 8 15
6. Aston Villa 7 15
7. Everton 8 13
8. Crystal Palace 8 13
9. Wolverhampton 8 13
10. Man City 7 12
11. Arsenal 8 12
12. West Ham 8 11
13. Newcastle 8 11
14. M. United 7 10
15. Leeds United 8 10
16. Brighton 8 6
17. Fulham 8 4
18. West Bromwich 8 3
19. Burnley 7 2
20. Sheffield United 8 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Villarreal 9 18
3. Atletico Madrid 7 17
4. Real Madrid 8 16
5. Granada 8 14
6. Cádiz 9 14
7. Real Betis 9 12
8. Barcelona 7 11
9. Valencia 9 11
10. Getafe 8 11
11. Elche 7 11
12. Sevilla 7 10
13. Osasuna 8 10
14. Athletic Bilbao 8 9
15. Deportivo Alaves 9 9
16. Eibar 9 9
17. Celta de Vigo 9 7
18. Levante 8 6
19. Real Valladolid 9 6
20. Huesca 9 6