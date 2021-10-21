Karacaoğlan’dan Neşet Ertaş’a unutulmaz türküler seslendirildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 2. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında düzenlenen konser etkinliğine katıldı. Sanatçı İsmail Altunsaray’ın muhteşem performansıyla gerçekleşen konserde, Karacaoğlan’dan Neşet Ertaş’a halk müziğinin unutulmaz eserleri seslendirildi. Seyircinin yoğun ilgisiyle düzenlenen etkinlik sonrası konuşma yapan Başkan Güngör, “İsmail Altunsaray’a çok teşekkür ediyoruz, müthiş bir konserdi. İncecikten bir kar yağar diyen Karacaoğlan’dan, benim sadık yarim kara topraktır diyen Âşık Veysel’den, gönül dağı yağmur yağmur boran olunca diyen Neşet Ertaş’tan, işte gidiyorum çeşmi siyahım diyen Aşık Mahzuni Şerif’ten bugüne kadar muazzez topraklarımızdan birçok güzel insan geçti. Ozanlarımız, şairlerimiz, sözlerini, duygularını, acılarını, hasretlerini sazıyla, sözüyle dile getirdi bu topraklarda. Uluslararası Şiir ve Edebiyat Günleri’mizin her geçen gün daha geniş ve daha kapsamlı olduğunu mutluluk duyarak görüyoruz” dedi. Sanatseverlerin alkış tufanıyla eşlik ettiği etkinlik çiçek takdimi ve hatıra fotoğrafı ile noktalandı.

Karacaoğlan ve Neşet Ertaş Bizim Değerimizdir

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör aslen Kırşehirli olan İsmail Altunsaray’la yüzleri gülümseten bir diyalog da yaşadı. Kırşehir’in Dulkadiroğlu kültür dairesi içinde olduğunu vurgulayan Başkan Güngör, “İsmail Bey de, Neşet Ertaş da Kahramanmaraşlı sayılır. Dolayısıyla hemşehrimizdir” ifadelerini kullanırken, etkinliklerin bu yılki teması ‘Söz İyileştirir’ sloganına atıfta bulunarak, “Mevsim değişikliği dolayısıyla hastalanacağım diye düşünürken, bugünkü saz ve sözle iyileştim. Söz hakikaten iyileştirici bir tesire sahip” diye konuştu.