Karaçar’da yol çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Nurhak İlçesi Karaçar Mahallesi’nde başlattığı bordür parke döşeme çalışmaları devam ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 16.09.2020, 09:41
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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi il genelinde yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. KMBB Fen İşleri Daire Başkanlığı’na bağlı ekipler Nurhak İlçesinin Karaçar Mahallesi’nde başlattığı parke yol çalışmasını bitirmek üzere. Mahalle sakinlerinin kışın çamurdan yazın tozdan duramadıklarını bildirdikleri, Nurhak ilçe merkezinin girişinde bulunan, işlek iki ana caddeyi birbirine bağlayan yol tehlike arz etmekteydi. Yolun bakımsız ve güvensiz olmasından dolayı yol genişletme çalışmalarıyla birlikte 12 bin metre kare parke döşeniyor.
Daha güvenli ve temiz bir yola sahip olmanın mutluluğunu yaşayan Karaçar Mahallesi sakinleri Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkür etti.
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