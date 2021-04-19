Karacasu parkı hizmete açıldı!

Yeşil alan ve çevre konusunda önemli projelere imza atan Dulkadiroğlu Belediyesi, mevcut yeşil alan ve parklarda düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü Kahramanmaraş Ofisi ile iş birliği yapan Dulkadiroğlu Belediyesi, bölgesinde bulunan iki adet parkı yenileyerek hizmete sundu. Bu parklardan bir diğeri olan Karacasu Parkı’da, baştan aşağı yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Konuyla ilgili konuşan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “İlçemiz sınırları içerisinde bulunan iki adet parkı Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü ile birlikte modernize ediyoruz. Bu parklarımızın fonlanması Birleşmiş Milletler tarafından gerçekleştirilmektedir. Park ve bahçe konusunda çok önemli yatırımlarımız var. Bu iki parkımızda bu kaynakla yenilenerek Kahramanmaraş’ımıza ve ilçemize hizmet verecek.”