Karadeniz mutfağının eşsiz lezzetleri Kahramanmaraş halkıyla buluşuyor!

Asiyenin Yeri Karadenizlilerin vazgeçmez tadı olan mıhlama ve birçok eşsiz lezzetleri Kahramanmaraşlı vatandaşların hizmetine sunuyor.

Birbirinden lezzetli kahvaltı türleri ve Karadeniz mutfağı Asiyenin Yeri’nde.

Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulunan Asiye Özkan “Karadeniz lezzetleri Kahramanmaraşlılarla buluşturmaya devam ediyoruz” dedi.