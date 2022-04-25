Karagöl görenleri kendine hayran bırakıyor!

Göksun'da karların erimeye başlaması ile çiçeklerin oluşturduğu renk cümbüşü doğaseverleri Karagöl'e çekmeye devam ediyor.



Bölgenin en güzel manzarasına sahip olan Karagöl de endemik bitkilerin yanı sıra şifa kaynağı çiriş otunu yöre halkı bu mevsimde topluyor.



Karagöl konar Göçer kuşlara da ev sahipliği yapıyor.