‘Karagöz – Hacivat’ adlı çocuk tiyatrosu sahne aldı!

Bu kapsamda, okulların ara tatile girdiği dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde öğrenciler tatillerini dolu dolu geçiriyor.

Çocuk tiyatrosu, masal saati ve yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerde minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Etkinlikler kapsamında, ‘Karagöz – Hacivat’ adlı çocuk tiyatrosu Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde minikler için sahne aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, sosyal ve kültürel faaliyetlerin artarak devam edeceğini söyledi.