Karagöz - Hacivat Oyunu Miniklerle Buluşuyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Bu kapsamda, Onikişubat ve Dulkadiroğlu’ndaki anaokulu ve ilkokullarda geleneksel Hacivat – Karagöz gölge oyunu ve kukla gösterileri miniklerle buluşturuluyor. Miniklerin büyük bir ilgiyle takip ettiği oyun Ramazan ayı boyunca şehir merkezindeki anaokulu ve ilkokullarda öğrencilerle buluşmaya devam edecek. Ayrıca okulların ara tatile girdiği dönemde de 11 - 15 Nisan tarihleri arasında Hacivat – Karagöz oyunu hafta içi her gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde alt salonda saat 11.00 – 13.00 ve 15.00’te öğrencilerle buluşacak.

Tüm Öğrenciler NFK’ya Davet Edildi

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Geleneksel Karagöz - Hacivat oyununu Onikişubat ve Dulkadiroğlu’nda anaokulu ve ilkokullarda minik öğrencilerimizle buluşturmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda Ramazan ayı boyunca ekiplerimiz okulları ziyaret ederek miniklerle bir araya gelecek. Ayrıca okulların ara tatile girdiği dönemde de Karagöz - Hacivat oyunu hafta içi her gün Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşmaya devam edecek. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek Karagöz - Hacivat oyununa tüm öğrencilerimiz davetlidir” ifadelerine yer verildi.