‘Karagöz – Hacivat’ Tiyatrosu Minik İzleyicilerini Bekliyor

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinlikleri hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda, okulların ara tatile girdiği dönemde Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler sayesinde öğrenciler tatillerini dolu dolu geçiriyor. Çocuk tiyatrosu, masal saati ve yüz boyama gibi çeşitli etkinliklerde minikler hem eğleniyor hem de öğreniyor. Etkinlikler kapsamında, 14 Nisan Perşembe günü (yarın) ‘Karagöz – Hacivat’ adlı çocuk tiyatrosu minikler için sahne alacak. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek etkinlik saat 13.00 – 15.00 olmak üzere iki seans şeklinde minik tiyatroseverlerle buluşacak. Ücretsiz olarak sahnelenecek oyunun biletleri Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nden temin edilebiliyor.

Olumlu Yönde Geri Dönüşler Alıyoruz

Büyükşehir Belediyesi’nden etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Öğrencilerin daha eğlenceli ve verimli bir ara tatil dönemi geçirmeleri için düzenlemiş olduğumuz etkinliklerimiz aralıksız devam ediyor. Etkinlikler kapsamında, tiyatro gösterileri, masal saati ve yüz boyama etkinlikleri miniklerle buluşuyor. Minikler etkinliklerde hem eğleniyor hem öğreniyor. Etkinliklerimize ilişkin çocuklardan ve ebeveynlerinden de olumlu yönde geri dönüşler alıyoruz. Cuma gününe kadar devam edecek olan etkinliklerimize tüm minikler ve ebeveynleri davetlidir” ifadelerine yer verildi