Karakoç ve Zarifoğlu Anılacak…
Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun ölüm yıldönümünde ‘İbrahim Sadri ile Şiir Gecesi’ etkinliği düzenleyecek. 7 Haziran Salı günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
Büyükşehir Belediyesi, Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun ölüm yıldönümünde ‘İbrahim Sadri ile Şiir Gecesi’ etkinliği düzenleyecek. 7 Haziran Salı günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlar davet edildi.
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kültür sanat etkinliklerini hız kesmeden sürdürüyor. Bu kapsamda, 7 Haziran Salı günü ‘İbrahim Sadri ile Şiir Gecesi’ etkinliği gerçekleştirilecek. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek etkinlikte, ebediyete göç etmiş usta yazarlar Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu, vefat yıldönümlerinde unutulmaz eserleriyle yâd edilecek.
Usta Yazarlar Yâd Edilecek
Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nu anmak için ölüm yıldönümleri olan 7 Haziran’da şiir gecesi etkinliği gerçekleştireceğiz. Şair İbrahim Sadri’nin konuk olacağı etkinlikte usta yazarlar Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu kaleme aldıkları eserleriyle anılacak. 7 Haziran Salı günü Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi’nde saat 20.30’da gerçekleştirilecek etkinliğe tüm vatandaşlarımız davetlidir” ifadelerine yer verildi.
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