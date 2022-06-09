Karakoç ve Zarifoğlu İlçelerde Anıldı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda, Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun vefat yıldönümleri dolayısıyla Göksun, Ekinözü, Andırın ve Çağlayancerit Millet Konakları’nda çeşitli anma programları gerçekleştirildi. Etkinlikte, edebiyatın usta isimlerinden Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun hayatlarını anlatan kısa filmler katılımcılara izletildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, Karakoç ve Zarifoğlu’nun şiirlerini seslendirdi. Anma programında, Abdurrahim Karakoç’un sevilen eseri Mihriban da hep bir ağızdan söylendi. Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun ölüm yıldönümleri dolayısıyla düzenlenen anma etkinliklerini çok anlamlı bulduklarını ifade eden vatandaşlar, gerçekleştirilen etkinliklerden dolayı Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

Kültür Sanat Etkinliklerimiz Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehir merkezimizin yanı sıra ilçelerimizde de çeşitli kültür sanat etkinliklerini vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Abdurrahim Karakoç ve Cahit Zarifoğlu’nun vefat yıldönümleri dolayısıyla Göksun, Ekinözü, Andırın ve Çağlayancerit Millet Konakları’nda anma programı gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızın programlarımıza göstermiş olduğu ilgi bizleri son derece memnun etti. Şehir merkezimizde ve ilçelerimizde gerçekleştirilen kültür sanat etkinliklerimiz hız kesmeden devam edecek” ifadelerine yer verildi.