Karakucak Güreşi Gençler A Kategorisinde 22 ilden 291 sporcu ter dökecek!
Türkiye Okul Sporları Karakucak Güreşi gençler A kategorisinde Türkiye Birinciliği müsabakaları Kahramanmaraş'taki mücadelelerle başladı.
KAHRAMANMARAŞ 03.06.2022, 17:30 03.06.2022, 18:28
Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Batıpark Güreş Sahası'nda başlayan şampiyonada 22 ilden 291 sporcu ter dökecek.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Boz, müsabakalara katılan tüm sporculara başarılar dileyerek Kahramanmaraş’ın önümüzdeki haftada Uluslararası bisiklet turuna da ev sahipliği yapacağını söyledi.
Müsabakalar Cumartesi ve Pazar günü devam edecek.
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