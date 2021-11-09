Karaman’dan Türkkan’a sert tepki: “Şehit yakınına küfreden milletvekili istemiyoruz''

Bingöl’de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’a tüm Türkiye genelinden tepkiler çığ gibi büyürken bir tepki de Kahramanmaraş’tan geldi. Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kahramanmaraş Şube Başkanı Yunus Karaman, şehit ağabeyine küfür eden Türkkan’a sert tepki gösterdi. Vatanın savunması için canını kahramanca feda eden şehitlere yönelik yapılan saygısızlığı milletin asla unutmayacağını belirten Karaman, terör sevicilerinin her zaman karşısında olduklarını söyledi.

“ESEF, ŞİDDET VE NEFRETLE KINIYORUZ”

Karaman, konuşmasının devamında şunları kaydetti: “PKK terör örgütü tarafından 1997 yılında şehit edilen İsa Gümren’in kardeşinin Bingöl’de verdiği tepki neticesinde, İyi Parti Milletvekili Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine karşı yaptığı küfrü tüm şehit aileleri ve gazilerimize yapılmış gibi adlediyor esef, şiddet ve nefretle kınıyoruz. Vatanımızın bütünlüğü, milletimizin birliği ve beraberliği için hayatını feda eden şehitlerimizin, aziz hatıralarına, bizlere emanet yakınlarına saygısızlık edenleri yüce milletimiz asla unutmaz. Aziz şehitlerimizin kanlarıyla kurulan meclisimiz de teröre destek verenlerle, şehidimizin emaneti olan yakınlarına ağza alınmayacak şekilde küfür etme hadsizliği, alçaklığı ve terbiyesizliğine cüret etme cesaretini gösteren, hiçbir parti, milletvekili istemiyoruz. Şehit Aileleri ve Gaziler olarak; her kim terör sevici, eli kanlı bebek katillerini destekleyen siyasi parti ile temasa geçip, iş tutarsa karşısında bizleri görecektir.”

NE OLMUŞTU?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yurt gezilerine geçtiğimiz günlerde Bingöl'de devam etti. Ancak Akşener'in vatandaşlara seslendiği sırada arka taraftan şehit yakını Tahir Gümren isimli vatandaş, Akşener'in Siirt ziyaretindeki bir vatandaşın "Burası Kürdistan" sözlerini hatırlatarak tepki gösterdi. Gümren’in sesini artırmasının ardından polis ekipleri devreye girerek şehit yakınını bölgeden uzaklaştırdı. Ancak bu sırada İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan elini şehit yakınının omzuna atarak bir süre beraber yürüdü. Bu sıralarda ikili arasında dikkat çeken diyaloglar yaşadı. Gümren derdini anlatırken, Lütfü Türkkan'ın şehit yakınına küfür ettiği duyuldu. Yaşanan olay sonrası toplumun tüm kesimlerinden tepki gören Türkkan, Grup Başkanvekili görevinden alındı.

