Karamanlı Mahallesi’nde içme suyu çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş’ta içme suyu problemi yaşayan yerleşim yerleri için yoğun çalışma yürüten KASKİ Genel Müdürlüğü, Dulkadiroğlu İlçesi Karamanlı Mahallesi Sarılar ve Karaçalılık obalarında içme suyu ihtiyaçlarının karşılanması için çalışma başlattı.
KAHRAMANMARAŞ 10.06.2021, 09:13 10.06.2021, 09:34
Proje kapsamında, muhtelif çaplarda 9.000 metre şebeke hattının 7.000 metrelik kısmı tamamlandı. Ayrıca bu iş kapsamında Karamanlı Mahallesi’ne 2 Adet betonarme depo yapımı gerçekleştirilecek. KASKİ Genel Müdürlüğü, Mahalledeki içme suyu çalışmalarını kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete sunmayı planlıyor.
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