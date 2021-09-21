Karamanlı’nın ulaşımı büyükşehir’le kolaylaşıyor
Bertiz bölgesinde 5 mahallenin 35 kilometre uzunluğundaki yolunu baştan uca yenileyen Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgedeki Karamanlı Mahallesi’nde çalışmalara başladı.
KAHRAMANMARAŞ 21.09.2021, 15:54
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyor. Bir süre önce Bertiz bölgesinde 5 mahallenin 35 kilometre uzunluğundaki grup yolunda çalışmalar tamamlanmıştı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası ise aynı bölgede yer alan Karamanlı Mahallesi yolu oldu. Mahallenin giriş ve çıkışı için kullanılan 2 kilometre uzunluğundaki arterde sıcak asfalt çalışması gerçekleştiriliyor. Kısa süre içinde tamamlanacak çalışmalarla mahalleden ana artere konforlu bir bağlantı sağlanmış olacak.
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