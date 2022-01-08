Sosyal hayatın ve işleyişin devam edebilmesi için önem arz eden karantina süresi, aşısız ya da hatırlatma dozunun üzerinden 3 ay geçmiş temaslı kişilerde 7 gün olarak belirlenirken, 5. günde yapılan testin negatif çıkması halinde karantinanın sona ereceği bildirildi.

Peki, Korona Virüs Karantina Süresi Kaç Gün Oldu? Karantina Süresi Değişti Mi? Aşılı, Aşısız, Temaslı Karantina Süreleri Hakkında Ayrıntıları Ksü Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Ve Covid-19 Direktörü Doç. Dr. Selçuk Nazik Aksu Haber’e Paylaştı.