Karayolları Bölge Müdür Yardımcıları ve proje mühendisleri yeni körsulu köprüsü projesi için Andırın'a geldi

Heyet, toplantı sonrası görüşülen konularla ilgili incelemelerde bulunmak için projenin oluşturulacağı yeri ve alternatif yol olan 3 noktayı yerinde inceleyerek bilgiler aldı.

Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, yaptığı açıklamada sayın vekillerimiz Mahir Ünal ve Ahmet Özdemir’in gayretleri sonucu karayolları bölge müdür yardımcıları ve proje ekipleri buraya kadar geldi emeklerinden dolayı teşekkür ederiz Dedi.

Ak parti andırın ilçe başkanı yunus Emre dalkıran ise bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracak bir proje olduğunu ifade etti.

İnşaat mühendisi İdris Tezcan da etüt çalışmalarımızı gerçekleştirdik, inşallah köprümüz yeniden hizmete başlar diye konuştu.