Karayolları Bölge Müdür Yardımcıları ve proje mühendisleri yeni körsulu köprüsü projesi için Andırın'a geldi
Karayolları bölge müdürlüğü ekipleri ile birlikte Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğan Yılmaz, bölge muhtarları ve andırın ilçe teşkilatının katılımıyla yeni Körsulu köprüsü projesi için teknik istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleşti.
KAHRAMANMARAŞ 23.07.2020, 16:52 23.07.2020, 18:57
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Heyet, toplantı sonrası görüşülen konularla ilgili incelemelerde bulunmak için projenin oluşturulacağı yeri ve alternatif yol olan 3 noktayı yerinde inceleyerek bilgiler aldı.
Hukukçu, İnşaat Mühendisi, Araştırmacı Yazar Serdar Erdoğanyılmaz, yaptığı açıklamada sayın vekillerimiz Mahir Ünal ve Ahmet Özdemir’in gayretleri sonucu karayolları bölge müdür yardımcıları ve proje ekipleri buraya kadar geldi emeklerinden dolayı teşekkür ederiz Dedi.
Ak parti andırın ilçe başkanı yunus Emre dalkıran ise bölge halkının ulaşımını kolaylaştıracak bir proje olduğunu ifade etti.
İnşaat mühendisi İdris Tezcan da etüt çalışmalarımızı gerçekleştirdik, inşallah köprümüz yeniden hizmete başlar diye konuştu.
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