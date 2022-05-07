Karayolu trafik haftası etkinlikleri sürüyor

Bu kapsamda Trafik düzeni ve güvenliğinin artırılması, karayollarını kullananların kurallara uymaları yönündeki farkındalığın paydaş kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyon içerisinde trafik güvenliğine olan katkıların artırılması amacıyla Karayolu Trafik Güvenliği düzenlendi.



Andırın Ilçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ve Andırın Ilçe Jandarma Trafik Ekipleri Ilçe girişinde bulunan Polis uygulama noktasında bir program düzenledi. Karayolunu kullanan sürücüleri durdurarak hafta ile ilgili bilgiler veren ekipler, Broşür dağıtarak sürücüleri karayolu trafik güvenliği konusuna dikkat çektiler.



Araçlarda bulunan Çocuklara da T-shirt, Kalemlik, Şapka ve Düdük dağıtan ekipler, Trafik güvenliğine olan katkıları artırmak için hafta boyunca'da çeşitli etkinlikker düzenleyecek.