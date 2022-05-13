Karaziyaret mahallesinde sokak yenileniyor
Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Karaziyaret mahallesinde başlattığı sokak iyileştirme çalışmaları kapsamında asfalt serimi yaptı.
Yaz aylarının gelmesiyle asfalt ekiplerini harekete geçiren Dulkadiroğlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Karaziyaret mahallesinde sokak iyileştirme çalışması yaptı. Konuyla ilgili kısa bir değerlendirme yapan Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, şunları aktardı: “Bozulan, yıpranan ve kullanışsız hale gelen yollarımızla ilgili ekiplerimiz yoğun bir çalışma yapmaktadır. Malum çok sert bir kış geçirdik. Bu kışın bizlere bir dezavantajı da alt yapımımızın zarar görmesidir. Bu sebeple ekiplerimiz yoğun bir çalışma dönemine girmiştir. Şuanda bölgemizde sırasıyla mahallelerimizin cadde ve sokakları iyileştirilmektedir. Kış aylarında asfalt plentimizin kapasitesini artırarak gerekli hazırlıklarını yaptık. İnşallah bu dönem çok yoğun bir sezon geçireceğiz. Vatandaşlarımızın standardı yüksek yollarda yürümeleri adına bu çalışmalarımızı yaz boyu sürdüreceğiz.”
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