Karbasan Obasında içme suyu isale hattı yenileniyor!

KASKİ Genel Müdürlüğünce, sağlıklı ve kesintisiz içme suyu sunulması amacıyla Çınarpınar Mahallesi Karbasan Obasında içme suyu altyapı tesislerinde yenileme çalışmaları başlatıldı. Bölgede daha önce inşa edilmiş olan hattın derinden geçirilmesi nedeniyle işletmesinde ciddi zorluklar yaşanmaktaydı.

Yaklaşık 1600 metre uzunluğundaki eski isale hattında güzergah değişikliği yapılarak 1200 metrelik çelik boru hat yenilemesi yapılıyor. Yeni içme suyu hattıyla birlikte hem hattın uzunluğu kısalacak hem de işletmesi daha kolay hale getirilerek arızalara anında müdahale edilebilecek.

Yapılan çalışmalarda 1200 metrelik çelik boru isale hattının 600 metrelik kısmı tamamlandı. Kalan kısmının ise 1 hafta içinde tamamlanarak yeni hattın işletmeye alınması hedefleniyor.