Karbonmonoksit nedir? Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl olur?
Kahramanmaraş’ta etkili olan şiddetli rüzgâr uyarıları da beraberinde getirdi.
KAHRAMANMARAŞ 17.01.2022, 15:28 17.01.2022, 15:38
Rüzgâr özellikle bacalardaki duman çıkışını kapatmasıyla evlerde meydana gelen karbondioksit zehirlenmeleri kaçınılmaz oluyor.
Bu anlamda uzmanlar, sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu ölüm ve zehirlenmelerin, alınabilecek basit tedbirlerle önlenebileceğini vurguladı.
Namaz Vakti 17 Ocak 2022
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Trabzonspor
|21
|50
|2. Konyaspor
|20
|39
|3. Hatayspor
|21
|35
|4. Başakşehir
|20
|34
|5. Adana Demirspor
|21
|34
|6. Fenerbahçe
|21
|33
|7. Beşiktaş
|21
|32
|8. Alanyaspor
|21
|32
|9. Gaziantep FK
|21
|31
|10. Sivasspor
|21
|30
|11. Karagümrük
|21
|30
|12. Kayserispor
|21
|28
|13. Galatasaray
|21
|27
|14. Giresunspor
|21
|25
|15. Antalyaspor
|21
|23
|16. Göztepe
|21
|21
|17. Kasımpaşa
|21
|21
|18. Altay
|21
|18
|19. Rizespor
|21
|18
|20. Ö.K Yeni Malatya
|21
|15
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|20
|42
|2. Ankaragücü
|20
|42
|3. Erzurumspor
|20
|38
|4. Eyüpspor
|20
|36
|5. Bandırmaspor
|20
|33
|6. İstanbulspor
|20
|33
|7. Samsunspor
|19
|30
|8. Adanaspor
|19
|29
|9. Tuzlaspor
|20
|27
|10. Gençlerbirliği
|19
|26
|11. Manisa Futbol Kulübü
|20
|25
|12. Boluspor
|19
|24
|13. Kocaelispor
|20
|24
|14. Keçiörengücü
|20
|23
|15. Menemen Belediyespor
|20
|23
|16. Altınordu
|20
|22
|17. Bursaspor
|20
|20
|18. Denizlispor
|20
|19
|19. Balıkesirspor
|20
|8
|Takımlar
|O
|P
|1. Manchester City
|22
|56
|2. Liverpool
|21
|45
|3. Chelsea
|22
|43
|4. West Ham United
|22
|37
|5. Arsenal
|20
|35
|6. Tottenham
|18
|33
|7. M. United
|20
|32
|8. Wolverhampton Wanderers
|20
|31
|9. Brighton
|20
|28
|10. Leicester City
|18
|25
|11. Crystal Palace
|21
|24
|12. Southampton
|21
|24
|13. Aston Villa
|20
|23
|14. Brentford
|21
|23
|15. Leeds United
|20
|22
|16. Everton
|19
|19
|17. Watford
|19
|14
|18. Norwich City
|21
|13
|19. Newcastle
|20
|12
|20. Burnley
|17
|11
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|21
|49
|2. Sevilla
|20
|44
|3. Real Betis
|20
|34
|4. Atletico Madrid
|20
|33
|5. Real Sociedad
|20
|33
|6. Barcelona
|20
|32
|7. Rayo Vallecano
|20
|31
|8. Villarreal
|21
|29
|9. Athletic Bilbao
|21
|28
|10. Valencia
|20
|28
|11. Espanyol
|20
|26
|12. Osasuna
|20
|25
|13. Granada
|20
|24
|14. Celta Vigo
|20
|23
|15. Elche
|21
|22
|16. Mallorca
|20
|20
|17. Getafe
|20
|18
|18. Deportivo Alaves
|20
|17
|19. Cadiz
|20
|14
|20. Levante
|20
|11