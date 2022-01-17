Karbonmonoksit nedir? Karbonmonoksit zehirlenmesi nasıl olur?

Rüzgâr özellikle bacalardaki duman çıkışını kapatmasıyla evlerde meydana gelen karbondioksit zehirlenmeleri kaçınılmaz oluyor.

Bu anlamda uzmanlar, sızan karbonmonoksit gazının neden olduğu ölüm ve zehirlenmelerin, alınabilecek basit tedbirlerle önlenebileceğini vurguladı.