Kardeş şehir protokolü imzalandı!
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin adımlarıyla iki kentin köklü kardeşlik bağına resmiyet kazandırılarak kardeş şehir protokolü imzalandı.
KAHRAMANMARAŞ 21.10.2021, 17:59 21.10.2021, 19:17
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Trabzon Büyükşehir Belediyesi’nin adımlarıyla iki kentin köklü kardeşlik bağına resmiyet kazandırılarak kardeş şehir protokolü imzalandı.
Mehmet Akif Ersoy Kültür merkezinde düzenlenen programda her iki şehirin ezgileri çalarak halk oyunları oynandı.
Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, protokolün hayırlara vesile getirmesini diledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’de bundan sonra Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde olacağız dedi.
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