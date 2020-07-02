Kardeş şehir Trabzon’a 61 gün ücretsiz kargoyla çörek!

Düzenlediği kampanyayla kardeş şehrimiz olan Trabzon’a plaka numarasına özel olarak 61 gün boyunca Kahramanmaraş’ın tescilli ürünü maraş çöreğini ücretsiz kargoyla yolluyor.

Alfi çörek ve tarhana işletmecisi Fehmi Büyükdereli Aksu Haber’e yaptığı açıklamada ilk gün olmasına rağmen ciddi bir talebin olduğunu dile getirdi.