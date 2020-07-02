Kardeş şehir Trabzon’a 61 gün ücretsiz kargoyla çörek!
Kahramanmaraş’ta yıllardır çörekçilik mesleğini sürdüren Alfi çörek işletmecisi Fehmi Büyükdereli geçirdiğimiz pandemi sürecinde kardeş şehrimiz olan Trabzon’a özel yaptığı kampanyayla dostluğumuzu pekiştirmek üzere kolları sıvadı.
KAHRAMANMARAŞ 02.07.2020, 13:23 02.07.2020, 19:33
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Düzenlediği kampanyayla kardeş şehrimiz olan Trabzon’a plaka numarasına özel olarak 61 gün boyunca Kahramanmaraş’ın tescilli ürünü maraş çöreğini ücretsiz kargoyla yolluyor.
Alfi çörek ve tarhana işletmecisi Fehmi Büyükdereli Aksu Haber’e yaptığı açıklamada ilk gün olmasına rağmen ciddi bir talebin olduğunu dile getirdi.
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