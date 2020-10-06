Kardeşler Seramik, pandemi döneminde de vatandaşın yüzünü güldürdü!
2017 Yılında Konsept Birinciliği Ödülüne Layık Görülen Kardeşler Seramik, pandemi döneminde de vatandaşın bütçesine uygun kampanyalarla vatandaşların yüzlerini güldürüyor.
KAHRAMANMARAŞ 06.10.2020, 16:11 06.10.2020, 19:43
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Kardeşler Seramik, hem Kahramanmaraş halkının Hem de çevre illerdeki vatandaşların, Ankastre Ürünleri, Vitrifiye Ürünleri gibi ihtiyacını bölgenin en büyük seramik mağazasıyla karşılıyor.
Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun, pandemi döneminde ev satışları artınca seramik satışlarında da artış yaşandığını söyledi.
Konuşmasının devamında Akkoyun, ileride yapacakları yatırımlar hakkında da bilgi verdi.
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