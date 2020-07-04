Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Akkoyun'dan Kahramanmaraşlılarla güzel bir haber!
Kahramanmaraş’ta yeniliğe açık ve bu yönde çalışmalar yapan Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun Kahramanmaraşlılarla güzel bir haber paylaştı.
KAHRAMANMARAŞ 04.07.2020, 17:06
14
EXPO 2023 öncesinde hotel işletmelerinde dünyaca ünlü markalardan birisi olan Continent Hotel’i Kahramanmaraş’a kazandırıyor.
Şehrin en gözde mekânı olacağı planlanan Continent Hotel’de 2 suit, 1 engelli odası, 65 standart oda ile toplamda 68 oda bulunacak. Ayrıca 1 restoran, 2 çok amaçlı salon, sağlık kulübü, 1 Türk hamamı, 1 Fin hamamı, 1 sauna, 1 tuz odası, 4 masaj odası ve 1 fitness salonu ile hizmet verecek.
Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun hotel hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.
38°
açık
Namaz Vakti 04 Temmuz 2020
|İmsak
|03:23
|Güneş
|05:09
|Öğle
|12:42
|İkindi
|16:34
|Akşam
|20:04
|Yatsı
|21:42
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Başakşehir
|29
|60
|2. Trabzonspor
|29
|58
|3. Sivasspor
|29
|53
|4. Galatasaray
|29
|52
|5. Beşiktaş
|29
|50
|6. Fenerbahçe
|29
|46
|7. Alanyaspor
|29
|45
|8. Göztepe
|29
|38
|9. Gaziantep FK
|30
|38
|10. Antalyaspor
|29
|37
|11. Kasımpaşa
|29
|35
|12. Denizlispor
|30
|32
|13. Gençlerbirliği
|29
|31
|14. Çaykur Rizespor
|29
|29
|15. Malatyaspor
|29
|28
|16. Kayserispor
|29
|28
|17. Konyaspor
|29
|27
|18. Ankaragücü
|29
|25
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|31
|57
|2. Adana Demirspor
|31
|54
|3. Erzurum BB
|31
|53
|4. Bursaspor
|31
|52
|5. Akhisar Bld.Spor
|31
|51
|6. Fatih Karagümrük
|31
|50
|7. Altay
|31
|50
|8. Ümraniye
|31
|44
|9. Keçiörengücü
|31
|44
|10. Giresunspor
|31
|44
|11. Menemen Belediyespor
|31
|39
|12. Balıkesirspor
|31
|35
|13. İstanbulspor
|31
|34
|14. Altınordu
|31
|33
|15. Boluspor
|31
|30
|16. Osmanlıspor
|31
|24
|17. Adanaspor
|31
|21
|18. Eskişehirspor
|31
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|32
|86
|2. Man City
|32
|66
|3. Leicester City
|32
|55
|4. Chelsea
|32
|54
|5. M. United
|32
|52
|6. Wolverhampton
|32
|52
|7. Sheffield United
|32
|47
|8. Arsenal
|32
|46
|9. Tottenham
|32
|45
|10. Burnley
|32
|45
|11. Everton
|32
|44
|12. Crystal Palace
|32
|42
|13. Newcastle
|32
|42
|14. Southampton
|32
|40
|15. Brighton
|33
|36
|16. West Ham
|32
|30
|17. Watford
|32
|28
|18. Aston Villa
|32
|27
|19. Bournemouth
|32
|27
|20. Norwich City
|33
|21
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|74
|2. Barcelona
|33
|70
|3. Atletico Madrid
|34
|62
|4. Sevilla
|33
|57
|5. Villarreal
|33
|54
|6. Getafe
|33
|52
|7. Real Sociedad
|33
|50
|8. Athletic Bilbao
|33
|48
|9. Granada
|33
|46
|10. Valencia
|33
|46
|11. Osasuna
|33
|44
|12. Levante
|33
|42
|13. Real Betis
|33
|37
|14. Real Valladolid
|33
|36
|15. Deportivo Alaves
|33
|35
|16. Eibar
|33
|35
|17. Celta de Vigo
|33
|34
|18. Mallorca
|34
|29
|19. Leganés
|33
|25
|20. Espanyol
|33
|24