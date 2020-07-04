Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Akkoyun'dan Kahramanmaraşlılarla güzel bir haber!

EXPO 2023 öncesinde hotel işletmelerinde dünyaca ünlü markalardan birisi olan Continent Hotel’i Kahramanmaraş’a kazandırıyor.

Şehrin en gözde mekânı olacağı planlanan Continent Hotel’de 2 suit, 1 engelli odası, 65 standart oda ile toplamda 68 oda bulunacak. Ayrıca 1 restoran, 2 çok amaçlı salon, sağlık kulübü, 1 Türk hamamı, 1 Fin hamamı, 1 sauna, 1 tuz odası, 4 masaj odası ve 1 fitness salonu ile hizmet verecek.

Kardeşler Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Akkoyun hotel hakkında Aksu Haber’e açıklamalarda bulundu.