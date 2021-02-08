Kardeşlik yolculuğu başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kurtuluş Haftası Etkinlikleri kapsamında, “Kahraman Şehirden Gazi Şehre Kardeş Yolculuğu’ kafilesini yolcu etti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile ortaklaşa düzenlenen program ile iki şehirden de Tarih ve Coğrafya öğretmenleri Milli Mücadelenin 101. Yılı kapsamında bir gezi gerçekleştirecek. Etkinliğin iki şehrin komşuluk duygusunun daha da gelişmesine önemli katkı sağlayacağını düşündüklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, aynı zamanda pandemi sürecinde eğitimciler için bir motivasyon programı da olduğunu ifade etti.

Öğretmenlerimize Moral ve Motivasyon

Başkan Güngör, “Bugün Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile ortaklaşa gerçekleştirdiğimiz ‘Kahraman Şehirden Gazi Şehre Kardeş Yolculuğu’ projemizde ilimizde görev yapan Tarih ve Coğrafya öğretmenlerimizi Gaziantep’e yolcu ediyoruz. Ardından Gaziantep’ten de öğretmenlerimiz şehrimize gelecek. Bu proje ile her iki şehrimiz arasında komşuluk ilişkilerinin daha da gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ayrıca içinde bulunduğumuz bu pandemi sürecinde de öğretmenlerimiz için bir moral ve motivasyon olacağı düşüncesindeyiz. Biz Kahramanmaraş olarak güçlü olduğumuzda Gaziantep’te güçlü olur. Dolayısıyla, şehirlerin, bölgelerin ve ülke kalkınmasının bir koordinasyon ile birlik ve beraberlik içerisinde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu tür faaliyetlerin de bu gelişime katkı sağlayacağını düşünüyoruz” diye konuştu.