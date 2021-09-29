Kardiş ve Dağ ailelerinin mutlu günü!
Kahramanmaraş’ın sevilen ses sanatçılarından Ozan Nuri’nin oğlu Murat Kardiş, Birsen Dağ ile dünya evine girdi.
KAHRAMANMARAŞ 29.09.2021, 16:31
Murat Kardiş ve Birsen Dağ’ın düğününe ailesi, sevenleri ve kent protokolü katılım sağladı.
Aksu TV ekranlarının sevilen yüzü Ozan Nuri düğünde yaptığı açıklama da “mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmayan dostlara çok teşekkür ederim” dedi.
Gelinin babası İsa Dağ ise “kızımın en mutlu gününde bizlerde ailesi olarak çok mutluyuz” diye konuştu.
Genç çift Birsen ve Murat’ta Mutluluklarını Aksu Haber İle Paylaştı.
Bizlerde Aksu TV ailesi olarak genç çiftimiz Birsen ve Murat’a ömür boyu mutluluklar diliyoruz.
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