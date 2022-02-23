Karısını öldüren koca tutuklandı

İlçeye bağlı Bağdınısağır Mahallesinde yaşanan olayda, B.D, boşanmak istediği karısı Hatice Dik’i av tüfeğiyle ateş ederek, öldürmüştü. Olayın ardından gözaltına alınan B.D, sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.