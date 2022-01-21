Karla mücadelede 3. gün…

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım hizmet ağının sürekliliğini sağmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Kar kalınlığının ortalama 55 santimetre olarak ölçüldüğü kentte gerçekleştirilen çalışmalar, 11 ilçede 210 araç ve 400’ün üzerinde personelle yapılıyor. 2003 yılından bu yana en yoğun kar yağışının yaşandığı son 3 günde şehir genelinde ulaşıma açılan cadde, bulvar, kavşak ve grup yolu sayısı bin 300’e ulaştı. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren çalışmalarda mobilize ekipler, açılan yollarda buzlanma riskine karşı solüsyon ve tuzlama uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.