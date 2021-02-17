Karla Mücadele’de Yoğun Mesai

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, yüksek rakımlı ilçe ve mahallelerde yoğun kar yağışının etkili olmasıyla harekete geçti. Karla mücadele çalışmaları kapsamında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki 210 araç ve 250 personel yolların açık tutulması için yoğun mesai harcıyor. Ekipler, gece boyu devam ettiği çalışmalarla Onikişubat İlçesi Kümperli ve Çağırkan Mahallesi, Dulkadiroğlu İlçesi Başdervişli, Elmacık ve Yedikuyular Mahallesi, Afşin İlçesi Merkez arterler ve Çağlayancerit Boylu Mahalle yolları başta olmak üzere arterlerdeki olası ulaşım aksaklıklarının önüne geçti.

Hemşerilerimizin Hizmetindeyiz

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’ndan çalışmalara ilişkin yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü’yle koordineli olarak kar yağışlarının takibini periyodik olarak takip ediyoruz. Sorumluluk sahamızdaki yolların açık tutulması için sahadaki 210 araç ve 250 personelimizle hemşerilerimizin hizmetindeyiz. Çalışmalarımız halen, Elbistan, Ekinözü, Nurhak, Afşin, Göksun, Andırın, Çağlayancerit ilçelerinde ve tüm grup yollarında devam etmektedir. Yedikuyular Kayak Merkezi yolumuz açık olup, herhangi bir ulaşım aksaklığı bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.