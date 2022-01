Karlı havada vatandaşa dondurma ikramı!

Kahramanmaraş’ta her yıl kar yağışı sonrası geleneksel hale gelen dondurma şovunu bu yıl da gerçekleştiren iş adamı Sami Kervancıoğlu, iş yeri önünde kar altında baltayla dondurma kesti. Kestiği dondurmayı yoldan geçen vatandaşlara ikram eden Kervancıoğlu, dondurma ikramının ardından vatandaşlara salep ikramında da bulundu. Kar altında dondurma geleneklerini her yıl yaptıklarını ifade eden Kervancıoğlu, “İnsanlarda, soğuk havalarda dondurma yenmez, düşüncesi hakimdi. Biz de Kahramanmaraş dondurmasının içeriğindeki süt ve salebin insanları hasta etmeyeceğini göstermek ve yanlış inanışların önüne geçmek amacıyla yıllar önce ‘Kar Altında Kahramanmaraş Dondurması’ şovu yapmıştık. Halkımız yoğun ilgi göstermişti. Bu etkinliğimizi her kar yağışında sürdürerek geleneksel hale getirdik. Kahramanmaraş şehir merkezinde bu sene son 20 yılın en yoğun kar yağışıyla karşılaşınca etkinliğimizi bu sene de gerçekleştirdik” dedi.