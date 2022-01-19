Karlı ve buzlu yollarda araç nasıl kullanılır?

Özellikle karlı ve buzlu yollarda sürücüler nasıl araç kullanılabilir, doğru sürüş tekniği nedir, Adli Trafik Uzmanı Adem Demircan detayları Aksu Haber’le paylaştı

Demircan; "Sürücüler de her zamankinden çok daha dikkatli olmalı. Takip mesafesi, hız kontrolü ve çevre kontrolü gibi konular bu gibi zorlu hava koşullarında büyük önem taşıyor. Bu gibi zorlu hava koşullarında kazalardan kaçınmak bizlerin elinde. Bu nedenle tüm sürücüleri yetkili mercilerin ve uzmanların uyarılarını dikkate almalarını, sağlıkla yolculuk etmelerini diliyoruz

İnsanlar arasında dört mevsim lastiği olarak adlandırılan, araçlarımızda standart olarak gelen lastikler 7 derece ve üzerinde maksimum tutunmayı sağlayabilirler. Sıcaklık 7 derecenin altına düştüğünde bu lastiklerin tutunma problemi başlar ve fren mesafesiniz uzar. Bu nedenle kış mevsiminde mutlaka kış lastiği kullanılmalıdır.

Tutunmanın zor olduğu karlı zeminlerde araç kullanan sürücüler ani gaz ve fren hareketlerinden uzak durmalıdırlar. Yapılacak her ani veya sert hareket, patinaj ve kayma problemi ortaya çıkacaktır. Gaz ve fren pedalları çok yumuşak kullanılmalıdır.

Karlı zeminlerde ön lastiklere fazla güç vermek patinaja sebep olabilir. Bu nedenle aracı ikinci vitese alıp, gaz ve debriyaj hareketlerini çok yavaş uygulayarak sorunsuz bir kalkışa imza atabilirsiniz. Bu imkana sahip olmayan otomatik vites araçlardaysa gaz pedalına çok yavaş, kademeli olarak basılması yeterli olacaktır.” İfadelerini kullandı.