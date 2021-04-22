Karşılaşmadan ikinci gol sesi geldi
Misli.com 2. Lig Beyaz Grup’un 35’nci haftasında Kahramanmaraşspor, kendi sahasında Ergene Velimeşespor’u konuk ediyor.
KAHRAMANMARAŞ 22.04.2021, 15:14 22.04.2021, 16:19
Kahramanmaraşspor dakika 44'de Emin Altunay'ın golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı bu skorla kapatan Akdeniz Aslanları ikinci yarının başlarından Yakup Zorlu'nun golüyle farkıu 2'ye cıkarıyor.
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