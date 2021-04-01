Karşılaşmadan ilk gol sesi geldi!

İKİ TAKIMIN LİGDEKİ SON 5 MAÇI

Ligde son haftalarda çöküşe geçen Kahramanmaraşspor, oynadığı son 5 lig maçından 3 mağlubiyet 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Kocaelispor ise, son 5 lig maçından 4 galibiyet ve 1 yenilgi aldı. Kahramanmaraşspor, lig tablosunda 31 puan ile 11’nci sırada yer alırken, Kocaelispor ise 52 puan ile 3’ncü sırada yer alıyor.

MAÇ BİLGİLERİ:

Tarih/Saat: 01.04.2021/15.00

Stat: 12 Şubat Stadı

Hakemler: Davut Dakul Çelik (Orta hakem), Muhammet Ali Doğan (Yardımcı hakem), Hüseyin Aycan (Yardımcı hakem), Erdem Temel (Dördüncü hakem)