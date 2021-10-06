Karşıya geçmek isterken yola çıkan çocuğa, otomobil çarptı

Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. yönetimindeki 46 ABG 018 plakalı otomobiliyle Hacı Bayram Veli Mahallesi Ali Sezal Bulvarında üzerinde seyir halinde iken 15 Temmuz Şehitler Parkı karşısında karşıya geçmek isterken yola çıkan 11 yaşındaki Z.B.’ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaralanan çocuk ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Çocuğunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.