‘Karton Prenses’ İzleyicilerin Beğenisini Kazandı

Bu kapsamda, ‘Karton Prenses’ adlı çocuk tiyatrosu miniklerle buluştu. ‘Karton Prenses’ tiyatrosu 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde de NFK’da minikler için sahne alacak.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Ramazan etkinlikleri kapsamında birbirinden renkli ve eğlenceli programlar düzenliyor. Etkinlikler kapsamında, ‘Karton Prenses’ adlı çocuk oyunu miniklerle buluştu. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen oyunda minikler doyasıya eğlendi. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri, sergiledikleri performanslarıyla ebeveynlerden de alkış aldı. ‘Karton Prenses’ tiyatrosu 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00’te iki seans şeklinde miniklerle buluşacak.

Tiyatro Gösterileri Devam Edecek

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Şehrimizde çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyoruz. Bu kapsamda, Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencilerimiz minikler için ‘Karton Prenses’ adlı tiyatro gösterisini sahneledi. Çocukların etkinliklerimize göstermiş olduğu ilgi bizleri son derece mutlu ediyor. ‘Karton Prenses’ adlı tiyatro gösterimiz 30 Nisan ile 1 Mayıs tarihlerinde de Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde miniklerle buluşacak. Etkinliklerimize tüm çocuklar davetlidir” ifadelerine yer verildi.